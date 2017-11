Koondise arst selgitas, kuidas pikk reis ja Fidži kliima mängijaid mõjutavad

Koondis alustas reisi Tallinnast kolmapäeva õhtul. Sõit liinil Tallinn – Helsingi – Hongkong – Nadi sisaldas 20 tundi ja 30 minutit lennuaega, millele lisandus bussisõit Fidžil Nadist Suvasse. Läbitav teekond oli üle 15 000 kilomeetri.

Kuidas nii pikk reis mängija tervist mõjutab? "Raske isegi kokku võtta. Mõjutab erinevate tahkude pealt. Üks asi on 30 tundi järjest istuvas asendis olla. Aeg-ajalt annab ka püsti tõusta ja natuke liigutada, aga laias plaanis ikkagi 30 tundi istutud. See teeb keha kangeks, jalad kipuvad pikalt istudes turse minema. See kõik tahab taastumist," rääkis Eesti koondise arst Kaspar Rõivassepp ERR-ile. "Teine asi on magamatus. Lennukis ei ole võimalik nii kvaliteetselt magada kui tarvis oleks. Ja kui lend ületab 24 tundi, siis selgelt tekib unevõlg."

"Kolmas asi on see, et selle lühikese ajaga oleme jõudnud sellisesse ajavööndisse, mis on Eestiga võrreldes -11 tundi, see on väga ekstreemne," jätkas Rõivassepp. "Öeldakse, et üks tund miinust või plussi võtab taastumiseks üks ööpäev, meil seda aega pole. Ühest küljest on ta raske, teisest küljest oleme huvitavas situatsioonis ja vaatame, mis välja tuleb."

Kuidas kohalik kliima mängijate tervist mõjutab? "Jah, ka see on erinev, hästi niiske ja palav," tõdes Rõivassepp. "Õnneks ei ole päikest väga palju. Kõige kehvem see stsenaarium selles valguses ei ole, lähipäevad ei tundu ka niivõrd palavad just päikese suhtes olevat, see annab meile võimaluse natuke paremini aklimatiseeruda. Aga vedelikukaoga tuleb arvestada ja mängijad teavad seda, joovad rohkelt."

Kas kohaliku toidu ja joogiga peab ka harjuma? "Selle kohta puudub ka kogemus, siin ei ole varem meist keegi olnud," sõnas Rõivassepp. "Praegu on üks söögikord olnud, mõned asjad on veel vaja kokkade ja hotellitöötajatega läbi rääkida. Usun, et saame selle ilusti paika. Arvan, et toidu taha me pugeda ei saa. Kindlasti on siin produktid kvaliteetsed ja nad oskavad maitsvat toitu teha."

Eesti ja Fidži kohtumine peetakse Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul kell 4. ERR-i spordiportaali otseülekanne mängust algab kell 3.50.

Lisaks sõprusmängule Fidžiga kohtub Eesti veel 23. novembril Vanuatuga ja 26. novembril Uus-Kaledooniaga.