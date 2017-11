Anier Fidži oludest: väga niiske ja soe, kindlasti harjumatu

Koondis alustas reisi Tallinnast kolmapäeva õhtul. Sõit liinil Tallinn – Helsingi – Hongkong – Nadi sisaldas 20 tundi ja 30 minutit lennuaega, millele lisandus bussisõit Fidžil Nadist Suvasse. Läbitav teekond oli üle 15 000 kilomeetri.

"30 tundi reisimist on seljataga. See ei olnud lihtne, aga kõik olid väga tublid. Nüüd siis Eesti aja järgi väga vara hommikul on trenn, aga ei tohiks mõtteid üldse Eesti aja peale panna, proovime aklimatiseeruda nii kiiresti kui võimalik," kommenteeris Henri Anier ERR-ile.

Millised on esimesed muljed kohalikest oludest? "Väga niiske on ja väga soe ka, eks ta harjumatu ole meile kindlasti – 0 kraadist +30 juurde tulla. Just see niiskus on väga uudne kõigile," arutles Anier. "Lihtne ei saa olema, kohe kindlasti, aga see on ju alles esimene päev. Peame suhteliselt kiiremini harjuma, ülehomme on mäng."

"Peame kehad jälle tööle saama pärast seda pikka reisi. Esimene trenn on ilmselt rahulik ja siis vaatame, mis homme treeneritel plaanis on," lisas Anier.

Eesti ja Fidži kohtumine peetakse Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul kell 4. ERR-i spordiportaali otseülekanne mängust algab kell 3.50.

Lisaks sõprusmängule Fidžiga kohtub Eesti veel 23. novembril Vanuatuga ja 26. novembril Uus-Kaledooniaga.