Kangerti koduklubi panustab Prantsusmaa velotuuril taanlasele

Tänavu viimaste aastate ühe parema hooaja teinud Jakob Fuglsang on Tanel Kangerti koduklubi Astana meeskonna juhtide usalduse teeninud ja taanlane on tuleval aasta Tour de France’il Kasahstani võistkonna liider.

2013. aasta Touril kokkuvõttes seitsmenda koha teeninud Fuglsang on seejärel pidanud leppima Vincenzo Nibali ja Fabio Aru abilise rolliga. Mõlemad itaallased on leidnud uue klubi ja nüüd on Fuglsangil võimalus oma taset näidata, vahendas Rattauudised.ee.

Tänavu enne Touri peetud Critérium du Dauphiné võitnud Fuglsang näitas end esimesel nädalal heast küljest, kuid 11. etapil toimunud kukkumise tagajärjel saadud vigastuste tõttu pidi ta võistluse kaks päeva hiljem viiendalt kohalt katkestama. “Tegemist oli kindlasti mu senise karjääri suurima võiduga. Näitasin enne Touri kukkumist, et mul on taset võidelda paremate kohtade nimel. Saan sellest aastast mitu head asja järgmisse hooaega kaasa võtta. Fakt, et pälvisin pärast nelja aasta pikkust pausi Dauphinel esikoha, näitab nii mõndagi,” rääkis 32-aastane Fuglsang.

Fuglsangi sõnul suudab ta valitsevale Touri võitjale Chris Froome’ile konkurentsi pakkuda hoolimata sellest, et Sky meeskond on ülejäänutest üle. Veel pole teada, millistele võidusõitudele keskendub Giro d’Italia võitja Tom Dumoulin (Team Sunweb). “Nägime Girol, et Dumoulinil pole sellist tiimi abiks nagu Froome’il. Ma ei taha teha Froome’i tänavust võitu kuidagi väiksemaks kui varasematel aastatel. Ta oli hea, kuid võitis suuresti tänu meeskonnale. Vueltal oli Froome selgelt tugevaim,” analüüsis Fuglsang.