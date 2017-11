Endine koondislane lahkub Paide Linnameeskonna süsteemist

Eesti murdmaasuusatajate ja suusaliidu vahel on terendamas valge vaherahulipp, sest suusatajad on otsustanud tüliõunaks kujunenud suusaliidu poolt esitatud lepingu allkirjastada, mis omakorda tähendab, et neile makstakse suusaliidult välja EOK määratud tasud ning ühtlasi on neil võimalus taaskord osa võtta maailmakarika etappidest.