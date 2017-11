Kaotustelaine üle elanud Rooba koduklubi võttis teise järjestikuse võidu

Vahepeal kaheksast mängust vaid ühe võitnud, kuid nüüd teise vastase järjest alistanud JYP on turniiritabelis 41 punktiga neljandal kohal. Ässät hoiab 32 silmaga kaheksandat positsiooni, juhib Oulu Kärpät 51 punktiga. JYP on pidanud 24 ning Kärpät ja Ässät 23 kohtumist.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel