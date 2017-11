Saaremaa ja Tartu pakkusid Kuressaares põnevusetenduse

Rootsi jalgpallikoondis alistas MM-valiksarja play-off'is kahe mängu summas Itaalia ning see on taas pannud levima kuulujutud Zlatan Ibrahimovici võimalikust naasmisest koondisesse.

Saaremaa peatreener Urmas Tali tõdes mängujärgses intervjuus, et kohtumine oli publikule põnev, ent treenerile paras peavalu. „Raske ja oluline mäng, mis oli kummalise iseloomuga, käis väga palju üles-alla. Peamine, et võit koju tuli. Alguses olime rünnakul ühekülgsed ja teises ja kolmandas geimis ei saanud servi kätte. Hindrek Pulk tuli ja võttis lõpuks jõuga selle ära,“ võttis Tali kohtumise kokku ja kiitis lisaks Pulgale ka teist vahetusest hästi sekkunud meest – Helar Jalga. „Tomaš Halanda on meie rünnakuliider, ent serviga oli ta hädas, hea vahetus Jalalt.“

