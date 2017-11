Hannes Soomer loodab sõita kaasa MM-sarja hooaja täies mahus

Tänavu Superbike'ide tugevuselt teises sarjas kõigil Euroopa etappidel kihutanud Hannes Soomer naasis koju Euroopa karikavõistluste tiitliga. Ühtlasi nimetati 19-aastane Soomer tänavu Eesti parimaks motosportlaseks.

"Ühtepidi on see suur asi motivatsioonile. Karikas on riiulis ja saab öelda, et oled midagi teinud. Aga teistpidi, nendele loorberitele ei saa puhkama jääda. See ei anna nii palju, et võiks vabalt võtta. Tuleb sama kõvasti ja veel kõvemini tööd teha, et seal MM-il konkurentsis olla," sõnas tänavune FIM Europe Supersport Cup võitja Soomer ETV spordisaatele.

MM-sarjas jõudis Soomer tänavu kahel korral esikümnesse ja teenis kokkuvõttes 18. koha. Juba järgmisel aastal sõidab ta suure tõenäosusega kaasa kogu MM-sarja.

"Praegu on veel vara öelda. Loodan, et lähinädalatel peaks avalikuks tulema kindel plaan. Mina kindlasti tahaks sõita kaasa MM-i täishooaja ja kui võimalik, siis sama meeskonnaga. Kui me uude meeskonda läheme, siis kaotame ühe aasta õppimisega," lisas Soomer.

Supersport MM-sarjaga tehakse järgmisel aastal algust veebruari lõpus Austraalias.