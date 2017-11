Dortmund kõrvaldas Aubameyangi meeskonna juurest

Rootsi jalgpallikoondis alistas MM-valiksarja play-off'is kahe mängu summas Itaalia ning see on taas pannud levima kuulujutud Zlatan Ibrahimovici võimalikust naasmisest koondisesse.

Aubameyang liitus Dortmundiga 2013. aastal ja on korduvalt märkinud, et sooviks edasi liikuda. Enamasti saadab ta vihjeid Real Madridile, aga möödunud suvel flirtis tugevalt ka AC Milaniga.

Dortmund on viimasest seitsmest mängust võitnud vaid ühe ja oma "panuse" on andnud ka ründaja, kes viimati 14. oktoobril võrku sahistas. Nädalavahetusele läheb Dortmund vastu kolmandalt kohalt, liigat juhtivast Bayernist jäädakse kuue punkti kaugusele.

28-aastane Gaboni ründaja on varemgi pahandustesse sattunud ja neljapäeva hommikul lekkisid meediasse esimesed teated järjekordsetest ebakõladest. Hiljem kinnitas Dortmund, et kohtumine Stuttgartiga tuleb Aubameyangil vahele jätta, täpsemaid asjaolusid ei selgitatud, kirjutab Soccernet.ee .

