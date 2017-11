Toro Rosso kinnitas uue hooaja sõitjateks uus-meremaalase ja prantslase

Rootsi jalgpallikoondis alistas MM-valiksarja play-off'is kahe mängu summas Itaalia ning see on taas pannud levima kuulujutud Zlatan Ibrahimovici võimalikust naasmisest koondisesse.

Ka 21-aastasel Gasly'l on debüüt vormel-1 sarjas juba tehtud, kui tema nime tagant leiame neli etappi. Ka prantslane on Formel Renault 2.0 sarja endine võitja (2013) ning 2016. aastal oli parim ka GP2 sarjas.

28-aastane Hartley on 2007. aasta Forumla Renault 2.0 sarja võitja ning 2015. aasta FIA kestvussõidu meistrisarja tšempion. Tänavu on mehel asendussõitjana kirjas kolm vormel-1 etappi.

Red Bulli vormel-1 meeskonna järelkasvutiimiks olev Toro Rosso kinnitas, et järgmisel aastal sõidavad nende värvide all uus-meremaalane Brendon Hartley ja prantslane Pierre Gasly.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel