Suurbritannia meister keskendub täielikult cyclo-crossile

Suurbritannia naisrattur Nikki Brammeier tegi suhteliselt ootamatu käigu, kui teatas, et keskendub järgmisel aastal täielikult cyclo-crossile. Tavaliselt siirduvad andekamad cyclo-crossi ratturid just maanteeklubidesse.

30-aastane Brammeier lahkub Hollandi tiimist Boels Dolmans, mis võitis tänavuse Giro d'Italia avaetapina kavas olnud naiskonnasõidu. Brammeier oli nii klubis kui ka koondises eelkõige hinnatud abiline, kirjutab Spordipartner.ee.

"Mul olid äärmiselt toredad kaks aastat ning ma ei suuda piisavalt tiimikaaslasi, taustajõude ja sponsoreid tänada. Minu motivatsioon on nüüd 100 protsenti cyclo-crossil. Tundsin, et nüüd on muutuseks õige aeg," kirjutas Brammeier sotsiaalmeedias.

Cyclo-cross on Brammeierile alati südamelähedane olnud ja talvel on ta jõudumööda võistlustest osa võtnud. Brammeier on kahel viimasel aastal tulnud Suurbritannia meistriks ja ta saavutas hiljutisel GP Brabantil kolmanda koha.