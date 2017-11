Toobal ehitas Rennes’i rünnaku hiilgavalt üles, Teppani klubi mõõn jätkub

Rootsi jalgpallikoondis alistas MM-valiksarja play-off'is kahe mängu summas Itaalia ning see on taas pannud levima kuulujutud Zlatan Ibrahimovici võimalikust naasmisest koondisesse.

Tosina võistkonna seas on Rennes kolme punktiga siiski viimane, 11. kohal asuval Toulouse’il on punkte sama palju. Liider Chaumont on kogunud 12 punkti, Andri Aganitsa koduklubi Montpellier teisena 11, Ardo Kreek ja Pariisi Volley hoiavad üheksa silmaga viiendat kohta, Martti Juhkami ja Tourcoingi leiame seitsme punktiga kaheksandalt ehk viimaselt play-off’i viivalt kohalt.

