Tallinnas algas Eesti tennise aastalõputurniir

Rootsi jalgpallikoondis alistas MM-valiksarja play-off'is kahe mängu summas Itaalia ning see on taas pannud levima kuulujutud Zlatan Ibrahimovici võimalikust naasmisest koondisesse.

Tõotavad tulla põnevad lahingud, sest mängijate tase on ühtlane. Seltskonnas on palju noori, kes rahvusvahelistel noorteturniiridel edukalt esinenud ja ka täiskasvanute konkurentsis end proovile pannud.

Meeste tennisetippudest puuduvad Jürgen Zopp ja Kenneth Raisma, kes on rahvusvahelistel võistlustel Itaalias ja Soomes ning Paf Openil vigastada saanud Kristjan Tamm. Moodustatud on kaks neljast alagruppi ja laupäevases finaalis kohtuvad alagruppide võitjad.

