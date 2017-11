Ibrahimovic vigastusest: lamasin 12 tundi voodis, tundsin end halvatuna

Aprillis raske põlvevigastuse saanud Rootsi jalgpallur Zlatan Ibrahimovic tunnistas kodumaisele jalgpalliväljaandele, et taastumine on olnud raske, aga ta pole kordagi alla andnud ja loodab varsyi naasta.

Möödunud aasta juulis Manchester Unitediga liitunud Ibrahimovic vigastas põlve aprilli lõpus Euroopa liiga veerandfinaalmängus Anderlechtiga, diagnoosiks põlve ristatisidemete rebend. Juunis lasi United Ibrahimovici vabaagendiks, kuid augusti lõpus sõlmiti siiski aastane leping.

"Ma pole varem vigastatud olnud, see oli väga kummaline tunne. Ütlesin endale, et see on väike asi ja ma saan edasi mängida, aga kui püsti tõusin, polnud mul tasakaalu," meenutas Ibrahimovic väljaandele Fotbollskanalen. "Riietusruumis vaadati põlv üle, aga ilma röntgenita oli keeruline öelda, mis juhtus. Järgmisel päeval sain teada, et vigastasin ristatisidet. Peas hakkas keerlema mõte, mis nüüd edasi saab. Hooaja lõpuni oli kuu aega, hakkasin mõtlema, mida edasi teha – olen 35-aastane, mida tulevik toob?"

"Esimese asjana mõtlesin, et allaandmine ei tule kõne alla," jätkas Ibrahimovic. "Sellest päevast alates olen tegelenud taastusraviga ja ka vaimselt valmistunud tagasitulekuks. Olen parem ja tugevam kui enne vigastust. See on mu eesmärk ja nii ka läheb."

"Vigastus mind ei peata. Ükskõik, mida öeldakse. Et ma olen liiga vana, et ma pole piisavalt hea, et ma ei taastu sellest. Olen üksinda kõikide teiste vastu, tõestan kõikidele vastupidist," rääkis Ibrahimovic. "Nüüd on operatsioonist möödas 18 kuud, aga mul on iga päeva kohta täpselt meeles, kuidas see möödus. Alustades karkudest kuni selleni, kuidas ma lamasin 12 tundi voodis, suutmata end liigutada. Tundsin end halvatuna, olen ju harjunud igapäevaselt treenima ja mängima."

Eelduste kohaselt peaks Ibrahimovic palliplatsile naasma detsembris.