Tänak Austraalia ralli eel: võit peab olema eesmärk

Austraalia ralli on Tänaku jaoks viimane võistlus Fordi roolis ja M-Spordi meeskonnas, tuleval hooajal sõidab ta Toyotaga. "Eks ta iseenesest kõlab erilisena kindlasti, aga meil on ralli veel sõita ja rohkem olen rõhku pannud ralli ettevalmistusele, üritan sellele keskenduda," ütles Tänak ERR-ile. "Ei ole veel väga n-ö viimasele rallile mõelnud. Vaatame, mis peale rallit on, aga hetkel veel väga peas ei mõlgu."

Tänak kinnitas juba varem väljaöeldud sõnu, et läheb Austraalias võidu peale sõitma. Walesi ralliga kindlustas Tänaku tiimikaaslane Sebastien Ogier viienda järjestikuse MM-tiitli, teise ja kolmanda koha saatus on aga veel lahtine – praegu on Thierry Neuville (Hyundai) 183 punktiga teine ja Tänak 169 punktiga kolmas. "Arvan, et see eesmärk [ralli võita] on kõigil, kellelgi midagi kaotada ei ole. Võib-olla meil võimalus veel oleks midagi võita. Lõpuks väga palju ei muuda, kas oled teine või kolmas, päeva lõpuks kaotaja ikka. Aga see on meie jaoks mingigi motivatsioon," nentis Tänak. "Kui vähegi võimalus, siis ikkagi üritame selle nimel sõita ja ma arvan, et punktivahe on hetkel piisavalt suur ja ma kardan, et alla võidu ei õnnestu seda tulemust paremaks saada. Võit peab eesmärk olema. Aga meie positsioonilt see kindlasti lihtne ei ole. Kunagi ei ole lihtne ühtegi rallit võita, eks näis, mis tuleb."

"Hetkel motiveerib see teine koht. Võib-olla lõpuks see ei muuda midagi, aga motiveerib piisavalt," jätkas Tänak. "Oleme üritanud piisavalt hästi ette valmistada, testikatsel tundus auto okei. Eks näis, mis tuleb."

Testikatsel näitas just Neuville kiireimat minekut. "Tahaks uskuda, et Thierryga saab võidu sõita küll, aga kui on sellised kuivad olud, siis tagant on väga palju kiireid mehi tulemas ja nende vastu võidu peale sõita on väga keeruline," tõdes Tänak. "Aga ralli on pikk ja on ennegi nähtud, et kõike võib juhtuda. Tuleb lihtsalt keskenduda oma tööle ja endast parim anda. Vaatame ralli lõpus, mis olukord on."

"Olud on siiamaani tavalised. Ennustatakse küll mingit vihma, aga siiani on olnud kõik, nagu alati – kruusane ja tolmune, päike paistab," lisas ta.

Austraalia ralli algab Eesti aja järgi täna õhtul kell 23.13. Kokku sõidetakse Austraalias 21 kiiruskatset. 18. novembril Eesti aja järgi kell 4 varahommikul on Austraalia ralli 13. kiiruskatset võimalik vaadata ERR-i spordiportaali vahendusel, südaööl näeb ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel 19. katset ning 19. novembri hommikul kell 4 power stage'i.