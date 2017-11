Lewis Hamilton mõtleb NASCAR-ist ja filmirollidest

Rootsi jalgpallikoondis alistas MM-valiksarja play-off'is kahe mängu summas Itaalia ning see on taas pannud levima kuulujutud Zlatan Ibrahimovici võimalikust naasmisest koondisesse.

Kahe erineva sarja suhete parim näide on ilmselt kolumblane Juan Pablo Montoya, kes proovis NASCAR-i autot 2003. aastal, olles tol hetkel F1 sõitja. Ta osales sarnases autodevahetuse projektis Jeff Gordoniga, aga see ei jäänud ainsaks kogemuseks. Neli aastat hiljem liitus ta NASCAR Sprint Cupiga püsivalt ja teenis Sonomas ka ühe etapivõidu.

32-aastane britt kihutab F1 sarjas alates 2007. aastast ning on varasemalt võitnud MM-tiitlid 2008., 2014. ja 2015. aastal. Kokku on tal kuninglikus autospordisarjas 62 etapivõitu.

