Viimasena pääses MM-finaalturniirile Peruu

Peruu alistas konföderatsioonidevahelise play-off’i korduskohtumises kodupubliku ees 2:0 Uus-Meremaa. Kuna avamäng lõppes väravateta viigiga, pääses kahe mängu kokkuvõttes edasi Peruu.

Peruu avavärava lõi 28. minutil Jefferson Farfan ja 65. minutil vormistas lõppskoori Christian Guillermo Ramos.

Viimati mängis Peruu MM-finaalturniiril 1982. aastal.

Seega on selgunud kõik 32 MM-finaalturniirile pääsenud riiki, kes jagati nelja loosigruppi. MM-finaalturniiri alagruppide loosimine toimub 1. detsembril kell 17 ja seda näeb otseülekandes ERR-i spordiportaalist.

We now know all 32 teams heading to next year’s #WorldCup in Russia pic.twitter.com/5w27vTOIpv