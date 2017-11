Pärnu raske võit muutis Avo Keele nõutuks

Tabelisse teenis Pärnu seega juurde kaks punkti ning püsib 29 punktiga liidrikohal. Pärnu peatreener Avo Keel oli mängu järel üsna enesekriitiline ja leidis, et peab eelkõige treeningutel midagi muutma, teatas Volley.ee.

Avageimi võitis Pärnu 25:19, ent kaotas kaks järgmist vaatust mõlemad skooriga 21:25 ning leidis end seega 1:2 kaotusseisust. Neljas geim oli mängu tasavägiseim ning selle võitis Eesti klubi Edvinas Vaškelise 8 punkti toel 25:23. Nii jäi kõik viienda geimi otsustada. Selles näitas Pärnu ülimat enesekindlust, Avo Keele hoolealused läksid juhtima 10:3 ja võitsid geimi 15:5.

Vaškelis tegi võimsa mängu, tuues üleplatsimehena 28 punkti (+17). Ta lõi punktiks 46-st tõstest 26 (56,5%). 17 punkti (+4) jäi Kevin Saare arvele. Pärnu pidi läbi ajama ühe põhimeheta, sest nurgaründaja Taavet Leppik kurtis põlvevalu ja kaasa ei teinud. Läti klubi edukaimana tõi Kristaps Smits 17 punkti (+12). Pärnu näitas suurepärast vastuvõttu, saades serve kätte 72,9-protsendiliselt. Vastaste sama näitaja oli 63,2%. Rünnakul oli Pärnu täpsus 47,4%, Limbažil 41,7%. Mängu statistika!

„Oleme sel aastal väga kõikuvalt mänginud, siin tuleb mul eelkõige endale otsa ja enda sisse vaadata. Pole saanud seda võistkonda nii toimima nagu võiks,“ kommenteeris peatreener Avo Keel, kes pidas meeskonnaga pärast kohtumist riietusruumis pikema jutuajamise.

„Ma pean tegema muutusi treeningutel, kas neist lõpuks kasu on, seda näitab aeg. Kui tahame märtsis, rääkimata aprillist, mingit sõna sekka öelda, siis ma pean midagi muutma, see on puhtalt minu teema,“ lisas Keel ja tõdes, et ehk on liidrikoht meeskonnale negatiivselt mõjunud. „Ma ju ei näe meeste sisse, aga praegu olen ma natukene nõutu. Fakt on see, et treener treenib meeskonda ja ju ma olen siis midagi valesti öelnud või teinud, aga ma usun, et mehed oskavad ka ise peeglisse vaadata, et kas alati kõik on hingega asja juures. Meil on ka seal puudujääke. Mina treenerina püüan aga teha vigade paranduse,“ lisas Keel.

Homme kell 19.00 kohtuvad Kuressaares Pärnu lähimad jälitajad Saaremaa VK ja Bigbank Tartu.