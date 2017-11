Aastalõputurniiril teise võidu võtnud Dimitrov pääses poolfinaali

Rootsi jalgpallikoondis alistas MM-valiksarja play-off'is kahe mängu summas Itaalia ning see on taas pannud levima kuulujutud Zlatan Ibrahimovici võimalikust naasmisest koondisesse.

Täna õhtul lähevad veel vastamisi avamatši kaotanud auterlane Dominic Thiem (ATP 4.) ja esimese vooru järel loobunud hispaanlase Rafael Nadali (ATP 1.) asemel turniirile pääsenud Nadali kaasmaalane Pablo Carreno Busta (ATP 10.), kellele see on esimeseks mänguks.

Goffini üle oma paremuse kohe maksma pannud ja üheksa esimest geimi võitnud Dimitrov on Pete Samprase alagrupis alistanud mõlemad senised vastased, Goffinil on kirjas võit ja kaotus.

