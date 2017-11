Tobreluts: sportlased peavad ennast tõestama

Juba järgmisel reedel stardib aga astme võrra madalam IBU-karikasari, mille esimene etapp toimub Norras Sjusjøenis. Meestest on rajal Johan Talihärm, Martin Remmelg ja Kalev Ermits ning naistest Tuuli Tomingas, Susan Külm ja Grete Gaim.

Ermits alustab hooaega bravuurikalt, sest paneb ennast enne MK algust proovile juba Sjusjøeni sprindidistantsidel. MK-koondisega liitub ta Östersundis samuti sprindiks. Taoline MK-hooaja eelne proovivõistlus pole sugugi jalgratta leiutamine. Paljud koondised kasutavad võimalust, kus IBU-karikaetapp toimub nädal enne esimest MK-etappi. Nii on see väga heaks kontrollstardiks.

Eesti koondis saab aga tänavu igal MK-etapil starti panna kolm meest ja kolm naist, seega peab üks meestest Ermitsale avaetapil ruumi tegema. Praeguste plaanide kohaselt on selleks Roland Lessing, kes tahtiski Rootsis startida vaid segateates ja individuaaldistantsil.

Kalev Ermitsa võistlusplaani selgitab laskesuusakoondise treener Indrek Tobreluts. "Ta ise soovis minna IBU-karikale oma seisundit kontrollima ka muu maailmaga, sest praegu oleme siin omavahel pusinud, mis täit ülevaadet ei anna," ütles Tobreluts Vikerraadiole. "Võistlusstarte tuleb koguda, aga kuna ta Östersundis täit programmi kaasa ei tee, siis tema võistluste arv ei suurene."

Naistest näitas ennast Olose katsevõistlustel head küljest Tuuli Tomingas, kuid tal puudub maailmakarikal osalemiseks kvalifikatsioon. Seega alustab Tomingas hooaega IBU-karikasarjas, et täita kvalifikatsioon ning loodetavasti seejärel saab ta liituda MK-sarjaga.

Viimases hooajaeelses treeninglaagris tundis aga Meril Beilman puusas valu ning tema avaetapil kindlasti ei stardi. Enne läbib ta terviseuuringud et saada täpselt selgusele kas ja mis puusaga valesti on.

Eelmistel aastatel on katsevõistluse põhjal kinnitatud MK-koondis pikemaks perioodiks, näiteks kolmeks esimeseks etapiks. Sel aastal endale sellist luksust lubada ei saa. Stardikohtade arv on piiratud ning sisuliselt ei ole ühegi koondislase seljatagune kindel. Kui MK-etapil ebaõnnestud võib sinu koha üle võtta see, kes IBU karikal näitab head minekut.

Tobrelutsu meelest on koondisesisene konkurents pigem positiivne. "Arvan, et see tuleb kasuks," ei varjanud Tobreluts. "Kuna meie eesmärgiks on MK-etappidel välja panna võimalikult tugev võistkond, siis on süsteem selliselt üles ehitatud. Sportlased peavad ennast tõestama. Päris nii ei ole, et kindlustan endale Olosel koondises koha ja purjetan kevadeni välja."

Eelmisel hooajal jäi eestlaste parimaks tulemuseks MK-sarjas Kauri Kõivu 21. koht Östersundi 20 km individuaaldistantsil. Hooaja alguse kohta hea tulemus, kuid oodatud vormitõus järgmistest etappideks jäigi koondislastel tulemata.

Tänavuse hooaja eel on proovitud eelmise aasta vigu vältida ning ka seekord on eesmärgiks seatud hooaja esimeste etappidega järkjärgult paremasse hoogu tõusmine.

"Oleme planeerinud nii, et vormikõver liiguks tõusvas joones," ei varjanud Tobreluts. "Eelmisel aastal läks paraku teatud asjaolude tõttu teistpidi. Loodetavasti sel hooajal suudame terviseprobleeme vältida ja kõik läheb planeeritult."

MK-sari algab Östersundis 27. novembril kui sõidetakse segateade ja paarissegateade. 30. novembrist kuni 4. detsembrini on Östersundis kavas individuaalsed võistlused. Kõik tänavuse hooaja maailmakarikavõistlused jõuavad Eesti televaatajani otsepildis ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.