Ogier Citroeni ei siirdu, kuid ka M-Spordis jätkamine pole kindel

Rootsi jalgpallikoondis alistas MM-valiksarja play-off'is kahe mängu summas Itaalia ning see on taas pannud levima kuulujutud Zlatan Ibrahimovici võimalikust naasmisest koondisesse.

Hiljuti lausus 33-aastane prantslane, et kaalub ka tippspordist taandumist, et keskenduda oma perele. M-Spordil aga ei pruugi Ogier'le uue lepingu pakkumiseks piisavalt finantsvahendeid olla.

Tänavu võitis prantslane tiitli M-Spordi meeskonnas, kuid siiski ei tahtnud ta oma tulevikuplaane avalikustada. "Ma tean, mida ma järgmisel aastal teen, kuid ei kiirusta otsuse teatavaks tegemisega," sõnas Ogier L'Equipe'i vahendusel. "Kindel on aga see, et kui rallikarjääri jätkan, siis M-Spordis."

