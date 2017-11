Statistikale viidanud Maradona ihkab tagasi Argentina peatreeneripostile

Rootsi jalgpallikoondis alistas MM-valiksarja play-off'is kahe mängu summas Itaalia ning see on taas pannud levima kuulujutud Zlatan Ibrahimovici võimalikust naasmisest koondisesse.

Praeguse peatreeneri Jorge Sampaoli käe all on Argentina võitnud neli ja viigistanud kolm kohtumist, Nigeeria vastu tunnistati esimest korda kaotust.

Kui statistiliselt võitis Maradona oma 24 peatreenerina peetud mängust 18 ehk 75% ja on sellega tõesti Argentina edukaim, siis toonast mängupilti ei meenuta Argentina fännid just suurimate kiidusõnadega. Ka MM lõppes Maradona koondisele veerandfinaalis.

Argentina koondis asus eile Krasnodaris peetud kontrollmängu Nigeeria vastu 2:0 juhtima, kuid kaotas lõpuks 2:4. Argentina mängijana 1986. aasta maailmameistritiitlini vedanud Maradona, kes juhendas koondist 2010. aasta MM-il, postitas Instagrami kontole tabeli peatreenerite tulemustega, mis näitab, et ta on pärast 1970. aastaid olnud riigi edukaim loots, vahendas Soccernet.ee .

Alati vastuoluline Diego Maradona postitas sotsiaalmeediasse pildi Argentina jalgpallikoondise peatreenerite tulemustega ja teatas lahkelt, et on valmis uuesti proovima.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel