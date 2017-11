Laskesuusatajad selgitasid MK-sarjas alustava koondise

Rootsi jalgpallikoondis alistas MM-valiksarja play-off'is kahe mängu summas Itaalia ning see on taas pannud levima kuulujutud Zlatan Ibrahimovici võimalikust naasmisest koondisesse.

IBU karikasari alustab juba 23. novembril meeste ja naiste sprindivõistlustega, avaetapil esindavad Eestit Johan Talihärm, Martin Remmelg ning esimese sprindi teeb kaasa ka Kalev Ermits. "Kuna maailmakarikal on meil kolm stardikohta, siis alustab Kalev oma hooaega IBU karikasarjas sprindietappidega, misjärel liitub ta MK-koondisega, et võistelda ka Östersundis sprindietappidel," ütles Tobreluts.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel