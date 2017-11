CAS hakkab arutama Sagani Tourilt eemaldamist

Tänavuse Prantsusmaa velotuuri neljas etapp lõppes kukkumisega, mille tagajärjel otsustati Sagan (Bora-Hansgrohe) võistluselt kõrvaldada. Paarsada meetrit enne finišijoont oli Sagani ja Mark Cavendishi (Dimension Data) vahel väike kokkupõrge ning Cavendish kukkus. Algselt määrati Saganile 30-sekundiline karistus, mis kukutas ta peagrupi lõppu, 115. kohale, lisaks võeti ära 80 punkti. Dimentsion Data aga polnud sellega rahul ja esitas võistluste kohtunikekogule kaebuse, pidades Sagani küünarnukiliigutust tahtlikuks. Pärast videote ülevaatamist otsustati Sagan tänavuselt Tourilt diskvalifitseerida. Cavendishil tuvastati abaluumurd ning ta pidi seetõttu Touri katkestama.

Bora-Hansgrohe esitas kohe CAS-ile apellatsiooni, lootes, et Saganil lubatakse Touri jätkata, kuid CAS ei võtnud kiirkaebust vastu.

"Saan ainult karistusega leppida, aga ma ei nõustu sellega. Ma ei arva, et tegin midagi valesti, aga kahju, et Mark kukkus," ütles Sagan juulis. "See oli hull sprint, kindlasti pole see esimene ega viimane selline sprint."

Mitmete endiste ratturite arvates oli Sagani eemaldamine liiga karm karistus, kuna tegelikult oli juhtunus süüdi ka Cavendish. Ka Tour de France’il karjääri jooksul neli etappi võitnud Jaan Kirsipuu arvates tegid kohtunikud ebapädeva otsuse.

"Küünarnukk oli asjade tulemus. Cavendish natuke konksas teda. Kui neil see esimene kontakt oli, siis ta lõi natuke tasakaalust välja, see oli tema enda kukkumise vältimise liigutus tasakaalu püüdmiseks," arutles 12 Tour de France’il võistelnud Kirsipuu ERR-iga vesteldes. "Võhikud ei saa sellest aru, aga tegelikult minu arust oleks võinud hoopis Cavendishi Tour’ilt maha võtta ja koju saata. Aga noh, läks niikuinii koju. Sai ise oma karistuse kätte. See oli täiesti meeleheitlik liigutus, mis ta seal üritas teha."

"Ma pole [Sagani] karistusega üldse nõus, rääkimata Tourilt eemaldamisest. Ma ei näinud seal mingit viga," lisas Kirsipuu. "Vahel juhtub ikka, nagu jalgpalliski, et kohtunikud panevad ka mäda. Loomulikult on kahju, aga see on praegu kivi kohtunike kapsaaeda. Esiteks, Cavendish ise oli süüdi ja teiseks, kohtunikud tõmmati haneks."

CAS hakkab Sagani apellatsiooni arutama 5. detsembril.