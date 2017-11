Prantsusmaa ja Belgia lähevad Davis Cupi finaali parimas koosseisus

Rootsi jalgpallikoondis alistas MM-valiksarja play-off'is kahe mängu summas Itaalia ning see on taas pannud levima kuulujutud Zlatan Ibrahimovici võimalikust naasmisest koondisesse.

Varasemalt on Belgia ja Prantusmaa omavahel kohtunud seitsmel korral ning napp 4:3 edu on Prantsusmaal. Viimati suutis Belgia Prantsusmaast nende kodumaal jagu saada 1952. aastal Roland Garrosi liivaväljakuil. Enne tänavust finaalid kohtuti viimati 2001. aasta veebruaris, siis võttis Prantsusmaa kindla 5:0 võidu.

Kodupubliku ees mängivad Prantsusmaa esinumber on maailma 15. reket Jo-Wilfried Tsonga ja teine number edetabelis 18. kohal paiknev Lucas Pouille, lisaks on tiimis paarismänguspetsialistid Pierre-Hugues Herbert (paarismänguedetabelis 13.) ja Nicolas Mahut (paarismänguedetabelis 6.).

