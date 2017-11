Cretu kinnitas B-koondise loomist, võrkpalliliit veel mitte

Igapäevaselt Belgorodi Belogorjet juhendava rumeenlase sõnul on ta jõudnud Eesti võrkpalliliiduga kokkuleppele, et uuel hooajal tekitatakse A-koondise kõrvale ka n-ö B-koondis, kirjutab Postimees.

"Mul on B-koondise tekkimise üle väga hea meel! Eesti võrkpalli arengut silmas pidades on see hädavajalik samm. Kõigil suurtel võrkpalliriikidel on B-koondis olemas," sõnas Cretu.

Võrkpalliliidu peasekretär Helen Veermäe aga ütles ERR-ile, et kindlaid plaane paigas veel pole. "Meil on see jätkuvalt arutelul. Mis kujul see B-koondis tuleb, kui detailne see plaan on, on paari kuu töö küsimus. Peame nüüd koos Gianniga täpsemalt aru saama, mis kujul see B-koondis järgmisel aastal stardib. Praegu see on hästi varajases plaanis," ütles Veermäe ERR-ile. "Reeglina rahvuskoondise plaanid ju selginevad ka mõned kuud enne seda kui rahvuskoondis stardib."

Põhiküsimus on, nagu ikka, rahas. Kas alaliidul on raha B-koondise jaoks olemas? "Teeme kõik selleks, et leiaksime lisavahendeid," lubas Veermäe.

B-koondise loomine on Cretu üks tingimusi, et ta oleks nõus jätkama Eesti koondise peatreenerina. Veermäe sõnul allkirju veel antud pole, kuid suure tõenäosusega rumeenlane jätkab. "Hetkel veel kirjalikult ei ole see sõlmitud, aga usun, et see on ka lähiaja küsimus," lausus Veermäe.