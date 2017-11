UCI president: dopingupatustel pole rattaspordis kohta

Lappartient ütles ajalehele Luxemburger Wort, et talle ei meeldi taanlase Bjarne Riisi plaan rattamaailma naasta. Nimelt kavatseb Riis koos äripartneri Lars Seieriga loodud rattatiimiga Team Virtu Cycling kõrgeimale tasemele ehk WorldTourile jõuda, kirjutab Cycling News.

"Dopingupatustel pole rattaspordis kohta. Kõik muud seisukohad on silmakirjalikud," ütles Lappartient ajalehele, tuues näiteks Riisi. "Kõik ratturid peaksid seisma ühise eesmärgi eest: rattasport peab olema usutav."

Lappartient küll nentis, et tema võimuses pole keelata neid rattureid, kes on enda karistuse ära kandnud ja seejärel kas ratturitena või tiimiliikmetena naasnud, kuid tema arvates pole rattasporti vaja selliseid mehi nagu Riis või Astana juht Aleksandr Vinokurov. "On ratturid, kes omal ajal ise keelatud aineid tarvitasid, nad pole rattamaailmas teretulnud," teatas Lappartient. "Nad on meie spordiala mainet kahjustanud ja peaksid nüüd tagajärgedega elama."

Riis Lappartient’i sõnu kommenteerinud ei ole, kuid üks tuntumaid dopingupatuseid, praegu Taani televisioonis jalgrattaspordi kommentaatorina töötav Michael Rasmussen nimetas prantslase sõnu vaid soojaks õhuks. "Kui ta seda tõsiselt usub, oleks ta pidanud alustama prantslaste ridades, kui ta oli Prantsusmaa jalgrattaliidu president," ütles Rasmussen Ekstra Bladetile. "Neid rattureid on tohutu hulk, kes Lappartient’i sõnade kohaselt pole teretulnud. Aga kui inimeste karistamine käib rattaspordis samadel põhimõtetel nagu ühiskonnas, peaks olema pärast karistuse kandmist kõikidel võrdsed võimalused. Hakkan kartma, et Lappartient pakub seda sama, mida [eelmine UCI president Brian] Cookson neli aastat – sooja õhku."