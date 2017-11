Tšehhi tennisetäht tõmbas pikale karjäärile joone alla

Novembri lõpus 39-aastaseks saav Stepanek kuulus karjääri hiilgeaegadel maailma esikümnesse, tema kõrgeim positsioon edetabelis oli kaheksas – sellele kohale tõusis ta 2006. aasta juulis.

Praeguseks on Stepanek edetabelis langenud 348. reale, aga seda lihtsalt põhjusel – ta pole tänavu pärast Austraalia lahtisi mänginud. Stepanek jõudis Melbourne’is läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse, kus jäi teises ringis alla belglasele David Goffinile.

Stepanek käis märtsis seljaoperatsioonil, öeldes kevadel, et tänu lõikusele peaks ta saama enda karjääri pikendada, aga nüüd teatas ta Prahas peetud pressikonverentsil, et pole tervise tõttu enam võimeline tipptasemel tennises kaasa lööma.

"Olen alati öelnud, et ühel päeval ärkan ma üles ja tean, et see on läbi. Ja see hetk tuli. Nägin enda elu teise pilgu läbi ja otsustasin, et tahan tervist säästa uue eluetapi jaoks," ütles ta pressikonverentsil. "Võitlesin kuni viimase hingetõmbeni, aga nüüd on aeg edasi liikuda. Usun, et kogen ilusaid hetki ka väljaspool tennist."

Stepanek võitis karjääri jooksul üksikmängus viis turniiri, suure slämmi turniirideks tegi ta parima esituse 2006. aasta Wimbledonis, kui jõudis veerandfinaali. 2008. aastal kvalifitseerus ta ka ATP aastalõputurniirile.

Paarismängus jõudis Stepanek 2012. aasta sügisel maailma edetabelis neljandale kohale. Koos indialase Leander Paesiga võitis ta 2012. aastal Austraalia ja 2013. aastal USA lahtised. Eelmise aasta Rio olümpial võitis Stepanek koos Lucie Hradeckaga segapaarismängus pronksmedali.

Stepanekil oli suur roll ka Tšehhi koondise Davis Cupi võitudes – just tema võitis otsustava viienda mängu nii 2012. kui 2013. aastal, tuues iseseisvale Tšehhile läbi aegade esimese ja teise Davis Cupi võidukarika. 2012. aastal alistati Hispaania ja aasta hiljem Serbia.