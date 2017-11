Aivar Lillevere lahkub Viljandi Tuleviku peatreeneri kohalt

"Otsuse tingis väsimus," tõdes Aivar Lillevere. "Olen selles karussellis väga pikalt keerelnud, nii klubides kui noortekoondistes ning tahaksin korraks aja maha võtta, et mõtteid koguda ja energiavarusid taastada. Näen Viljandi Tulevikus tugevat potentsiaali ning ma ei soovi mingil juhul, et poiste head tulemused ning areng, mida nägime ka sel aastal, jääksid pidama minu energiapuuduse taha. Klubi kui tervik on viimastel aastatel kohalike meeste juhtimise all väga võimsalt arenenud ja sellelt teelt ei tohi eksida."

Samas kinnitas Lillevere, et jääb kindlasti jalgpalliga seotuks. "Nagu öeldud, ennekõike soovin võtta puhkuse, mõtteid koguda ning siis vaatame edasi, milliseid uudiseid elu toob," sõnas ta.

Viljandi Tuleviku juht Raiko Mutle tõdes, et Aivar Lillevere taandumisotsus ei tulnud klubijuhtidele üllatusena ning säärase variandiga osati arvestada. "Me oleme Aivarile klubis veedetud pikkade aastate eest südamepõhjani tänulikud," ütles Mutle.

"Kindlasti tahame, et tema tohutud teadmised ning oskused meie jaoks kaduma ei läheks. Seetõttu näeme Aivaril tähtsat rolli meie klubis ka edaspidi ning meie sooviks on, et ta jätkaks klubi noortetöö juhina," lisas ta. "Aivar on öelnud, et see töö pakuks talle rõõmu ja rahuldust, kuid arusaadavalt soovib ta kaaluda ka teisi pakkumisi. Tegemist on siiski hinnatud spetsialistiga ning meie võimalused teiste pakkujatega konkureerida mõnevõrra piiratud. Nii et ootame, laseme Aivaril puhata ja loodame, et meie koostöö siiski jätkub."

Viljandi jalgpalliga juba 1990. aastatest seotud olnud, UEFA PRO-litsentsi omav Lillevere on juhtinud muuhulgas ka erineva vanuseklassi rahvuskoondiseid. Lisaks on Lillevere olnud 11-kordse meisterklubi FC Flora järelkasvumeeskondade pea- ja abitreener.

Viimased neli aastat tüüris Lillevere taas iseseisvaks klubiks kerkinud Viljandi Tulevikku. Tema taktikepi all tõusti esiliigasse ja sealt 2015. aasta hooajaks Premium liigasse. Mullune hooaeg veedeti taas esiliigas, kust kerkiti Lillevere juhtimisel konkurentsitu võitjana kõrgliigaseltskonda tagasi, purustades sealjuures suure hulga pikalt püsinud esiliiga rekordeid. Tänavu saavutas Tulevik Premium liigas 9. koha ning jäi tulevaks hooajaks kõrgemasse seltskonda püsima.

Viljandi Tuleviku uue peatreeneri otsingud on juba mõnda aega käinud ning on peetud kohtumisi mitme erineva kandidaadiga. "See on vastutusrikas otsus meie jaoks ning väga tõsine väljakutse uuele treenerile," ütles Raiko Mutle. "Seetõttu ei rutta me valikuga. Selge aga on see, et otsuse uue peatreeneri ametisse nimetamise kohta soovime teha mõistlikult kiiresti, sest uueks hooajaks valmistumine algab juba paari nädala pärast."