Igihaljas Federer jõudis 14. korda aastalõputurniiril poolfinaali

Maailma edetabelis teisel real paiknev Federer sai Boris Beckeri nime kandva alagrupi teises voorus üle kahe tunni kestnud tasavägises heitluses 7:6 (6), 5:7, 6:1 jagu endast 16 aastast nooremast sakslasest Alexander Zverevist, kes on maailma edetabelis kolmandal kohal. Võiduga läks Federer nüüd nende omavaheliste mängude arvestuses 3:2 juhtima.

"Olen äärmiselt õnnelik! Mul on raske alagrupp, väga tore, et suutsin kahe matšiga koha poolfinaalis tagada," sõnas varem kuuel korral aastalõputurniiril triumfeerinud Federer. "Matš Zvereviga oli algusest lõpuni väga raske, mul on hea meel, et suutsin sellist mängu näidata ja võita."

Beckeri alagrupi teisipäevases esimeses mängus oli ameeriklane Jack Sock (ATP 9.) ligi kaks ja pool tundi kestnud kohtumises 5:7, 6:2, 7:6 (4) üle horvaadist Marin Cilicist (ATP 5.).

Mõlemad senised mängud kaotanud Cilicil enam edasipääsulootust pole, küll aga on võimalus poolfinaali pääseda nii Zverevil kui Sockil. Neljapäeval lähevad nad omavahel vastamisi ja matši võitja tagab koha nelja parema seas. Seni on nad omavahel mänginud kahel korral, mõlemal on kirjas üks võit.