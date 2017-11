Robert Rooba: resultatiivsus ootas juba mõnda aega paisu tagant pääsemist

24-aastane Robert Rooba tunnistab, et profisport on nagu elu ameerika mägedel. Kui eelmine hooaeg kujunes Jyväskylä klubiga liitumise järel talle ütlemata keeruliseks, siis nüüd on talle usaldatud meeskonnas varasemast suurem roll ja Eesti jäähokikoondise liider on püsinud ülesannete kõrgusel.

"Ükskord on selline tunne, et sind ei taheta ja sa ei suuda midagi, järgmine hetk on kõik väravad lahti, kõik õnnestub ja sa oled põhimees," tõdes Rooba intervjuus ERR-ile. "Nii need asjad käivad. Sügiseks olin jõudnud faasi, kus treener teadis, mida minult oodata. Samamoodi teadsin ise, mida suudan ja uskusin sellesse, et suudan olla resultatiivne ja hästi mängida."

Kui Meistritre liigas on Rooba arvel üks värav, siis Soome liigas kaheksa, mis on Jyväskylä meeskonna paremuselt teine tulemus. Koos vanusega on kasvanud enesekindlus, oskus mängule keskenduda ja endast parim välja pigistada. Tulemuslik mäng pole talle endale üllatus.

"Kõik oli teostuse küsimus," kinnitas Rooba. "Paljude jaoks tuli see kindlasti selles mõttes üllatusena, et kohe nii hästi ja nii resultatiivsena, aga see oli juba mõnda aega paisu taga olnud."

Ehkki Jyväskylä meeskonna hooaja alguse võitudelaine ilmutas oktoobris nappide kaotuste näol taandumise märke, olid väiksed tagasilöögid tihedat mängugraafikut ja muid faktoreid arvestades loomulikud. Kogemusest on vaja õppida ja see annab karastuse tähtsateks mängudeks edaspidi.

"Soome liiga on see aasta tõsiselt tagasivägine, autsaidereid ei ole üldse," rääkis Eesti hokikoondislane. "Mängime tabelis esimese või viimase meeskonna vastu, iga kord peame andma täpselt sama kõva lahingu."

Rooba tunnistab, et Jyväskylä klubi eesmärgid on maksimaalsed nii Soome kui ka Meistrite liigas.

"Eesmärk on ikkagi lõpuni välja minna. Mõlemas sarjas on meie eesmärk tiitel."