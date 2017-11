Eesti suusahüppajad alustavad reedel MK-hooaega

Hilisemas faasis võib nendega MK-etappidel konkureerima hakata ka Kevin Maltsev, vähemalt nii spekuleerib koondise treener Jaan Jüris.

"Esimene etapp on alati väga huvitav," kinnitas Jüris Vikerraadiole. "Artti oli [Falunis laagris] väga heas vormis, Martti sai samuti korraliku lumelaagri. Eks paistab, alguses on alati huvitav näha, kus me reaalselt oleme. Hüpped on selline ala, kus võivad paljud asjad kiiresti muutuda. Arvan, et Kevin leiab endale hea tunde, füüsiline pool hakkab ka paika minema. Ei oska veel öelda, mis see hooaeg täpselt toob, võib ka olla, et Kevin hakkab nende mängu sekkuma, aga praeguses seisus on nemad esinumbrid."

Pärast Kaarel Nurmsalu teistkordset loobumist tippspordist ongi Eesti suusahüppajate esinumbriks tõusnud 24-aastane Martti Nõmme. Hooajaeelsetes sõnavõttudes on jäänud kõlama tema eesmärk võidelda olümpiamängudel koha eest esikümnes. Treener Jaan Jüris seletab, et pigem väljendas Nõmme oma pikemat eesmärki, kuid sportlikku uljust peab sportlases jaguma.

"Mina näiteks ei näe, et seal midagi võimatut oleks," kinnitas Jüris. "Tehniliselt ja füüsiliselt on ta võimeline seda tegema, pigem on psühholoogiline pool, mis on ka läinud aastast aastasse paremaks, aga et kõik asjad nüüd kokku langeksid. Kõige tähtsam on see, et kogu aeg peab olema asja sees. Enam ei jäeta õiget pausigi - kui tuleb kevad, väike puhkus, mõni ei tee seda üldse. Kogu aeg käib kõva töö."

Jüris selgitas, et tegelikkuses on lausa kolmel Eesti suusahüppajal võimalus PyeongChangi olümpiale pääseda. See oleks ajalooline saavutus, sest varem pole nii palju Eesti suusahüppajaid talimängudele pääsenud.

"Kolm on reaalne, aga ma kipun arvama, et meile jäävad need kaks kohta," tõdes Jüris. "Et neid kohti juurde saada, peaksid kõik poisid ennast ületama. Martti on B-grupi punktidega põhimõtteliselt kohe seal ukse taga, kui ta A-grupis võtab kasvõi ühe punkti, on ta kindlalt sees. Kevinil on vähe rohkem tööd, aga võimatut ei ole. Tiimi ei julgeks küll enam pakkuda, liiga palju on neid kohti ära võetud."

Esimene MK-etapp Wislas algab reedel kvalifikatsioonivõistlusega.