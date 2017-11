Rahvusvaheline Tõsteliit (IWF) andis esmaspäeval teada, et Venemaa tõstja Ruslan Albegovile on määratud dopingureeglite rikkumise eest ajutine võistluskeeld.

Rootsi jalgpallikoondis alistas MM-valiksarja play-off'is kahe mängu summas Itaalia ning see on taas pannud levima kuulujutud Zlatan Ibrahimovici võimalikust naasmisest koondisesse.

Tartu on B-grupis kolme võidu ja ühe kaotusega esikohal, Kalev/TLÜ-l on kolmandana kaks võitu ja kaks kaotust.

