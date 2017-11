15-aastane Katriin Saar teenis Helsingis karjääri esimese WTA punkti

Rootsi jalgpallikoondis alistas MM-valiksarja play-off'is kahe mängu summas Itaalia ning see on taas pannud levima kuulujutud Zlatan Ibrahimovici võimalikust naasmisest koondisesse.

Paarismängus on Nuudi paariliseks on soomlanna Milka-Emilia Pasanen ja Malõginal venelanna Anastasia Kulikova. Mõlemad paarid pääsesid teise ringi.

17-aastane Elena Malõgina pääses samuti põhitabelisse kvalifikatsiooniturniirilt. Esimeses ringis oli ta vastaseks 25-aastane taanlanna Karen Barritza (WTA 506.), kellel on turniiri teine paigutus. Malõginal on kahelt turniirilt punktid olemas, kuid kahjuks jäi seekord punktilisa saamata. Kaotus tuli seisuga 1:6, 2:6.

Samas peetakse ka naiste 15 000 USA dollari suuruse auhinnafondiga ITF turniir, kus osaleb kolm eestlannat. Debüüdi naiste turniiril tegi 15-aastane Katriin Saar, kes pääses põhitabelisse läbi kvalifikatsiooni. Avaringis alistas ta 20-aastase šveitslanna Naima Karamoko 6:4, 6:3 ja teenis sellega oma esimese WTA punkti. Maailma edetabelisse Saar veel ei pääse, sest vaja on koguda punkte kolmelt turniirilt. Saare järgmine vastane on 20-aastane Margaux Bovy (WTA 669.) Belgiast.

