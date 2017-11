Saalijalgpalli meistriliigas jätkavad täiseduga kaks meeskonda

Rootsi jalgpallikoondis alistas MM-valiksarja play-off'is kahe mängu summas Itaalia ning see on taas pannud levima kuulujutud Zlatan Ibrahimovici võimalikust naasmisest koondisesse.

Kolm punkti on lisaks Silmetile ja Ravensile teeninud Augur ning Narva. Maksimumil ja Sillamäe Smsrahal on veel punktiarve avamata.

Kahe mänguga on kuus punkti kogunud ka FC Cosmos, kes oli nädalavahetusel 2:0 üle Narva United FC-st. Cosmos lõi oma väravad avapoolaja alguses ja lõpus, kui jala said valgeks nii Ilja Krivošein kui ka Stepan Tšernoussov.

Saalijalgpalliliiga hooaeg on alanud väga põnevalt, kui kahe vooru järel on kaotuseta vaid kaks meeskonda. Tabeli tipus on FC Rinopal, kes alistas viimati Augur Enemati.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel