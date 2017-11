Lappi kiitis Tänakut: tema liitumine motiveerib mind paremini sõitma

"On hea, kui sul on niivõrd kiire meeskonnakaaslane," kiitis Lappi Tänakut portaalile Autosport. "Järgmisel aastal on meie tiimis väga palju puhast kiirust. See motiveerib ka mind paremini sõitma, sest teda on raskem lüüa."

"Me peame rohkem vaeva nägema ja üritama kogu aeg veelgi kiiremini sõita," jätkas Lappi. "Kiired meeskonnakaaslased on minu jaoks head - igatahes arvan ma nii praegu! Eks näis, mis järgmine aasta toob."