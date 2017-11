Endine Madridi Reali staar: Neymar võib Brasiilia MM-tiitlini aidata

"Pärast katastroofi Saksamaa vastu on meeskond ümber organiseeritud ja meil on Tite näol uus treener, seega olen kindel, et olukord on märgatavalt paranenud," sõnas Roberto Carlos teisipäeval Belgradis. "Meil on maailmaklassist mängijad ning liidrid nagu Neymar, Willian ja Thiago Silva. Nad on kogenud ja ma usun, et Brasiilia suudab nendega MM-tiitli võita."

44-aastane Reali saadik kinnitas ühtlasi, et ääreründaja Neymari otsus Barcelonast Pariisi Saint-Germaini siirduda oli õige. "Ma eeldan, et Neymarist saab peatselt maailma parim mängija," sõnas Roberto Carlos. "Palju räägitakse sellest, kas ta oleks pidanud Barcelonast PSG-sse minema ja minu arvates talitas ta õigesti. See oli tema isiklik otsus ja minu arvates on tal PSG-s suurem võimalus särada, Barcelonas oleks see Lionel Messi tõttu keerulisem olnud."

"Ta on ka suurepärane inimene, ma suhtlen temaga regulaarselt ja olen veendunud, et tal tuleb suurepärane MM."