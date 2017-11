FOTOD | Ajalugu teinud USA vehklejast valmis Barbie nukk

Ühtlasi saab Ibtihaj Muhammadist inspireeritud nukust esimene Barbie-seerias, kes kannab mosleminaise traditsioonilist riietuseset hijabi. "Ma olen uhke selle üle, et väiksed tüdrukud saavad nüüd igal pool mängida Barbie'ga, kes on otsustanud kanda hijabi. See on mu täideläinud lapsepõlveunistus," kirjutas ameeriklanna Twitterisse.

Islamikultuuri traditsiooniline peakate on viimasel ajal suurt populaarsust võitnud ka läänes. See on löönud laineid moelavadel, kuigi mitmed kriitikud seostavad rõivaeset ka naiste rõhumisega ühiskonnas. Aga kuna Muhammad oli esimene sellega olümpiaareenil võistelnud ameeriklanna, pälvis ta Matteli tähelepanu.

Rios espadronis võistkondliku pronksi teeninud ja kolm aastat tagasi võistkondlikult ka maailmameistriks kroonitud Muhammadi kõrval on Barbie uues "Shero" seerias mitu teistki USA ühiskonnas olulist naistegelast nagu afroameeriklasest baleriin Misty Copeland ja kodanikuõigustest rääkinud filmi "Selma" režissöör Ava DuVernay.

Sel kuul tõi Taani mänguasjatootja Lego turule NASA-s töötavatest naisteadlastest, -inseneridest ja astronautidest koosneva konstruktori, et inspireerida noori tüdrukuid valima oma tulevikuvaldkonnaks loodusteadusi.