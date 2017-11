Põneva uue olümpiaala Eesti karikasari jätkub sel laupäeval

Aasta suurima osalejate arvuga ronimisvõistlusele tulevad ronijad üle terve Eesti ning ka naaberriikidest. Eeldatavalt osaleb sel nädalavahetusel 80 ronijat.

Uue olümpiaalana on ronimine kavas ka Tokyo 2020 aasta olümpiamängudel. Võistlus koosneb kolmest erinevast stiilist: kiirusronimine, altjulgestusega ronimine ning bouldering. Sel laupäeval tegeldaksegi just viimase alaga ehk madalamal seinal ilma julgestuseta ronimisega. Eestis on ronimine üsna uudne ala, saades hoogu juurde Ronimisministeeriumi avamisega kolm aastat tagasi.

Ronimissaalis on 55 erineva raskusastmega rada, mis tuleb osalejatel kolme tunni jooksul läbida. Finaali saavad edasi kvalifikatsiooni parimad ronijad. Rada loetakse läbituks, kui kahe käega puudutatakse viimane nukk või seina äär. Võistluste pearajameister on Läti osavaim ronija Rolands Rugens, kes sai eelmine aasta maailmakarikasarja üldarvestuses 14. koha. Finalistidele keeratakse neli uut rada ning finaali rajad sooritatakse ühe võistleja kaupa. Finaal on kavas kell 18.00 ning sinna on oodatud ka pealtvaatajad, kes pääsevad sisse tasuta.

Eestlastest on suured lootused kahel sportlasel, noorel Rasmus Hüdsil ning Aleksander Šorikovil, kes tuli eelmine aasta finaalis kuuendaks.