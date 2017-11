Itaallased näevad vutimeeste ebaedus paralleele ühiskonnaga laiemalt

Paljud vaatlejad leiavad seejuures paralleele koondise ja Itaalia muu elu vahel. "See mäng peegeldas seda, kuidas meie riik vajub koost," sõnas San Siro staadionilt lahkunud pealtvaataja Stefano Martufello eile Reutersile.

Itaalia taastub hetkel aeglaselt majanduslangusest, kuigi paljud inimesed edasiminekut ei näe, sest palgad ei tõuse ja tööpuudus püsib 11 protsendi ümber. Arvamusküsitlused prognoosivad aga, et järgmise aasta mais peetavad parlamendivalimised toovad kaasa poliitilise ummikseisu.

Võimud on alati lootnud, et head esitused spordiareenil parandavad rahva meeleolu ja muudavad inimesed tuleviku suhtes optimistlikumaks. Eilse krahhi järel võtsid sotsiaalmeedias sõna aga peamiselt opositsioonitegelased, kes mõistagi üritavad lõigata poliitilist profiiti.

"Meie väljakutel on liiga palju välismaalasi. Alates noortevõistkondadest kõrgliigani ja see on nüüd tulemus," põrutas Twitteris immigratsioonivastase erakonna Põhjaliiga juht Matteo Salvini. "Lõpetage sissetung. Andke rohkem ruumi Itaalia kuttidele."

Seoseid mängu sotsiaalse poolega tunnustas ka kogenud väravavaht Gianluigi Buffon, kes teatas 0:0 viigiga lõppenud matši järel karjääri lõpetamisest. "Me ebaõnnestumise ja ühiskondlikul tasandil võinuks edu see [edu] olla väga vajalik," lausus 175-kordne internatsionaal pisarsilmi.

Gianluigi Buffon Autor: AFP/Scanpix

Ajalehed süüdistasid eilses kaotuses valdavalt siiski peatreener Gian Piero Venturat ja jalgpalliliidu juhti Carlo Tavecchiot. Pealkirjades kajasid vastu ahastavad hüüatused a'la "katastroof", "õudusunenägu" ja "alandus". Väljaanne La Stampa oli seadnud pealkirjaks "Azzurra apokalüpsis", viidates koondise hüüdnimele.

Mitmed ajalehed märkisid ka otsekoheselt, et Itaalia vutikoondis ongi hetkel nõrk. "Ainus lohutus on see, et me oleksime teinud end finaalturniiril täielikult lolliks," jätkas La Stampa.

Vaid 11 aastat tagasi krooniti Itaalia maailmameistriks ja 2012. aasta EM-il mängiti finaalis, kuid kahel viimasel MM-il pole meeskond alagrupist edasi jõudnud. Kokku on mängitud aga võidetu MM-tiitel neljal korral ja valikturniirilt pole varem edasi pääsetud üksnes korra 1958. aastal.