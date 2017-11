Maksim Podholjuzin sõlmis FC Levadiaga uue lepingu

“Olen väga rõõmus, et jõudsime klubiga kokkuleppele ning sõlmisime uue lepingu. Uueks hooajaks on mul selge siht – võita FC Levadia koosseisus Eesti meistritiitel ning mängida edukalt UEFA Euroopa Liigas. Meil tuleb supermeeskond ning olen kindel, et suudame häid tulemusi saavutada,” ütles Podholjuzin FC Levadia pressiteenistusele.

“Mul on väga hea meel, et sõlmisime Maksimiga uue lepingu ning täitsime seeläbi väga olulise koha esindusmeeskonna keskkaitses meie oma kasvandikuga. Maksim tegi väga hea hooaja ning järgmise aasta eesmärkide saavutamisel on tal kanda tähtis roll,” sõnas FC Levadia spordidirektor Sergei Pareiko.

Podholjuzin kuulus lõppenud hooajal Premium Liigas kõigis 36 kohtumises FC Levadia põhikoosseisu ning sai kirja 3230 mänguminutit 3240 võimalikust. Vaid 5. augusti 8:0 võidumängus Paide Linnameeskonna vastu vahetati ta 80. minutil puhkama. Liigamängudes lõi Podholjuzin ühe värava ning teenis kolm kollast kaarti.

Lisaks mängis ta algusest kuni lõpuni kaasa kõigis sügishooaja neljas Evald Tipneri karikavõistluste kohtumises.

Mullu osales Podholjuzin 33 Premium Liiga mängus ning lõi samuti ühe värava.