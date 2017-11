Rootsi vutikoondise kohal hõljub endiselt Zlatani vaim

Rootsi jalgpallikoondis alistas MM-valiksarja play-off'is kahe mängu summas Itaalia ning see on taas pannud levima kuulujutud Zlatan Ibrahimovici võimalikust naasmisest koondisesse.

Manchester Unitedi ründaja on Rootsi jalgpalli selle sajandi suurim täht. 16 aastat tagasi esmakordselt täiskasvanute koondisesse kutsutud ründaja on pidanud kollases särgis 116 kohtumist ja löönud tervelt 62 väravat, paljud neist meistriteosed omaette.

Pärast mullusuvist EM-finaalturniiri teatas Ibrahimovic aga koondisekarjääriga lõpparve tegemisest. Klubirindel järgnes sellele siiski korralik hooaeg Inglismaal. Rootsi praegune peatreener Janne Andersson staari naasmisest aga ülearu ei vaimustu.

"See on uskumatu. Mängija lõpetas poolteist aastat tagasi ja me räägime temast ikka veel," sõnas ta pärast Itaalia väljalülitamist. "Nagu ma juba ütlesin - Zlatan on meie ajaloo suurim mängija, fantastiline sportlane igal moel, kuid ta on ise otsustanud mitte osaleda."

"Need mängijad, kes otsustasid kaasa lüüa, näitasid fantastilist esitust. Kurb on siin istuda ja rääkida kellestki, keda kohal ei ole," jätkas Andersson. "Mul on siin fantastilist tööd teinud kamp, räägime parem neist."

Lisaks peatreenerile ei soovinud teemal pikemalt peatuda ka kaitsja Ludwig Augustinsson. "Esiteks ja eelkõige peab ta ise endale selle võimaluse andma," lausus Bremeni Werderi pallur. "Vastasel juhul ei näe ma sel diskussioonil mõtet."

36-aastane Ibrahimovic ise postitas pärast eilset võitu sotsiaalmeedaisse pildi koondisest allkirjaga "We are Zweden" (me oleme Rootsi). Z-tähega variant Rootsist (inglise keeles on korrektne nimekuju Rootsist "Sweden") vihjab loomulikult talle omase huumoriga Ibrahimovici eesnimele.

We are Zweden pic.twitter.com/rDXzRImev4 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2017

Kuigi paljud fännid sooviksid superstaari järgmisel suvel peetaval finaalturniiril taas Rootsi särgis näha, leidub ka kahtlejaid. Kui Ibrahimoviciga oli mängupilt suuresti tema ümber ehitatud, siis nüüdseks on Rootsi pöördunud tagasi vana kollektiivse stiili juurde, mille Zlatani naasmine võiks balansist välja viia.