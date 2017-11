Chelsea legend Didier Drogba lõpetab 39-aastasena karjääri

Rahvusvaheline Tõsteliit (IWF) andis esmaspäeval teada, et Venemaa tõstja Ruslan Albegovile on määratud dopingureeglite rikkumise eest ajutine võistluskeeld.

"Arvan, et järgmisel aastal on mu viimane hooaeg. Üks hetk peab mängimise lõpetama. Vajan teiste projektide elluviimiseks aega. Mängimine on lahe, kuid 39-aastaselt ei ole ma enam nii terav ja kiire," vahendas Drogba sõnu RMC Sport.

