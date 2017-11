Seimi konkurent patustas dopinguga, kas eestlane tõuseb MM-pronksile?

Rahvusvaheline Tõsteliit (IWF) andis esmaspäeval teada, et Venemaa tõstja Ruslan Albegovile on määratud dopingureeglite rikkumise eest ajutine võistluskeeld.

IWF ei täpsusta, kuna venelane reegleid rikkus ja millise diskvalifitseerimise võib see kaasa tuua. Ühtlasi teatas Tõsteliit, et kuni lõpliku otsuseni kommentaare ei anta, kirjutab Delfi Sport.

Tänavu aprillis Splitis toimunud tõstmise EM-il oli Albegov üliraskekaalus vahetult Mart Seimi ees neljandal kohal.

Varem on tõsteringkondades räägitud, et positiivseks on osutunud Albegovi Londoni olümpia dopinguproov. Kui praegune IWF-i teade puudutab just Londoni olümpiat, tõuseks Seim 2014. aasta Astana MM-il nii üldarvestuses ja kui ka tõukamises pronksile, sest vastavalt reeglitele tuleks siis tühistada Albegovi järgmiste tiitlivõistluste tulemused.