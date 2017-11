Rootsi jalgpallikoondis alistas MM-valiksarja play-off'is kahe mängu summas Itaalia ning see on taas pannud levima kuulujutud Zlatan Ibrahimovici võimalikust naasmisest koondisesse.

Hankes sätestatud ehitustööde lõpetamise tähtaeg on 30. setsember 2018, kusjuures kunstmurukattega jalgpalliväljak peab valmima septembri keskpaigaks ja pallimängude hoone detsembri keskpaigaks 2018. aastal. Hankemahuks on eelarves planeeritud 4,5 miljonit eurot. Hankematerjalid on kättesaadavad Riigihangete registris.

Sihtasutuse juhatuse liige Kristjan Karis pöörab tähelepanu asjaolule, et tööde teostamise käigus on Kääriku Spordikeskus kasutuses spordilaagrites viibijate poolt, millest tulenevalt peab arvestama kõrgendatud ohutuse tagamisega. "Ootame hankes osalema ettevõtteid, kes tahavad jätta oma panuse parima spordikeskuse väljaehitamiseks meie tulevastele tippudele!," lisas Karis.

SA Tehvandi Spordikeskus kuulutas välja riigihanke "Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise II ja III etapp", mille eesmärgiks on jätkata Kääriku Spordikeskuse, kui täiusliku spordilaagrite ning spordiürituste läbiviimise asukoha arendamist. Konkreetseks eesmärgiks käesolevas etapis on Kääriku Spordikeskuses välja ehitada pallimängude hall, kunstmuruga jalgpalliväljak koos parklaga, garaažihooned, Kekkose sauna laiendus ja välikommunikatsioonid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel