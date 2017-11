FOTO | Inglismaa jalgpalliväljakutele paigaldatakse vikerkaarelipud

Uue kujundusega lipud tulevad kasutusele EFL-i liigades ehk tugevuselt teises kuni neljandas liigas. Kõrgliigas (Premier League) jätkatakse seniste lippudega, küll aga kantakse sel perioodil nii seal kui ka madalamates liigades vikerkaarevärvides kaptenipaelu.

