Venemaa võrkpalli Superliigas võimutseb endiselt tatarlaste klubi

Rahvusvaheline Tõsteliit (IWF) andis esmaspäeval teada, et Venemaa tõstja Ruslan Albegovile on määratud dopingureeglite rikkumise eest ajutine võistluskeeld.

Nii et kui Robert Täht peaks millalgi Belogorjega töölepingu sõlmima, ootab teda igat värvi olümpiamedalite kavaler papa Tetjuhhin koos poja Paveliga. Niisamuti end üllatavalt kindlalt põhitegelaste hulka mänginud Jan Jeraštšenko. Aga väga häid nurgamehi on "valgete" leeris veel.

Tugeva vahespurdi tegi vähetuttav Novokuibõševski klubi NOVA. Viis järjestikust võitu tõstsid meeskonna kolmandaks, kust ei kukutud välja ka pärast laupäevast "kohustuslikku" kaotust Zeniidile. Samaväärse kiirenduse tegi Peterburi Zeniit, mis näitab, et tugevatest välismängijatest kokku pandud uustulnuk on ennast leidmas, kirjutab volley.ee .

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel