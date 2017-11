Kired MM-valikmängu eel: Honduras süüdistab Austraaliat droonispionaažis

Hondurase jalgpalliliit postitas esmaspäeval Twitteri kontole video nende treeningu ajal üle Sydney olümpiastaadioni lennanud droonist. "Ärgem näidakem end süütutena, see oli spionaaž jalgpallis," oli Hondurase kolumblasest peatreener teisipäevasel pressikonverentsil otsekohene. Austraallased on süüdistusi ei eitanud.

AUSTRALIA espía entrenamiento oficial de #Honduras desde un dron; lo que ocasionó el malestar del equipo y delegación hondureña. pic.twitter.com/anCAgHtsMP — FENAFUTH (@FenafuthOrg) November 13, 2017

Kaks koondist valmistuvad kolmapäevaseks kontinentidevahelise play-off'i kordusmänguks. Avamatš San Pedro Sulas lõppes 0:0 viigiga. "Kui Austraalia tuli meile külla, siis nad otsisid läbi iga duširuumi ja iga koha staadionil, kus nad treenisid," jätkas Pinto. "Sellised asjad lihtsalt kahandavad homme toimuva spordiürituse ausa mängu väärtuseid."

Droon ei olnud ainus asjaolu, mis esmaspäevasel treeningul probleeme tekitas. Nimelt soovis peatreener sulgeda treeningu ajakirjanikele varem kui ette nähtud. Vastavalt reeglitele peavad esimesed 15 minutit olema meediaesindajatele avatud.

Pinto arvates võis aga keegi Hondurase ajakirjanikest enne mängu Austraaliale taktikalisi plaane lekitada. "Hoolimata drooniintsidendist ja võimalusest, et Hondurase ajakirjanik jagas infot meie meeskonna kohta, oleme siinse vastuvõtuga rahul," sõnas ta siiski. "Meid ootab ees hästi tasakaalustatud meeskond. Peame olema agressiivsed ning olen veelgi õnnelikum, kui Hondurasesse tagasi jõudes on meil MM-piletid taskus."

Carlo Costly Autor: Reuters/Scanpix

Võrreldes avamänguga on külalismeeskonnal paar lisakäiku juures. Mängukeelu alt on vabanenud kogenud kapten Maynor Figueroa ja äärepoolkaitsja Alberth Elis. Meeskonnakaaslaste sihtmärgiks saab 35-aastane ja 190 cm pikk tipuründaja Carlo Costly, kes löönud koondisesärgis 32 väravat. "Kahtlemata hakkame kasutama pikka palli. Kui Austraalia koondise peatreener pressikonverentsi vaatab, on tal meie mänguplaanist ülevaade," tegi Pinto eelpool kirjeldatud intsidente silmas pidades veel ühe torke.

Honduras on varem MM-finaalturniiridel osalenud kolmel korral, seejuures on kaasa tehtud kahel viimasel turniiril. Ühelgi juhul pole aga alagrupist edasi pääsetud: kokku on teenitud vaid kolm viiki ja kuus kaotust.

Austraalia on teinud kaasa kolmel eelmisel finaalturniiril. Lisaks osaleti juba ka 1974. aastal. Alagrupist on edasi pääsetud korra, kui 2006. aastal lõpetati F-grupis Brasiilia järel ning Horvaatia ja Jaapani ees teisel kohal ja kaotati kaheksandikfinaalis Itaaliale.