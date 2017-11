Nadal kaotas ja Goffinile ja lahkus aastalõputurniirilt

"Võit või kaotus ma oleksin igal juhul turniiri katkestanud, kuna ma ei nautinud mängimist. Ma ei vääri seda, et pärast nii ilusat hooaega veeta mitu päeva selliste jubedate tunnetega. Muidugi olen pettunud, kuid olen õnnelik, et mul oli hea hooaeg... unustamatu hooaeg," lõpetas Nadal positiivsel noodil.

Kui ajakirjanikud pärast mängu Nadalilt küsisid, kas ta suudab ennast järgmisteks alagrupimatšideks Dominic Thiemi ja Grigor Dimitroviga üles putitada, siis vastas hispaanlane: "Ei, ma lõpetan. Minu hooaeg on läbi. Ma üritasin meeletult teha kõik, et olla valmis mängima. Aga ma ei ole valmis mängima."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel