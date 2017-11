Siim Sukles: olümpiaks on eelarves ette nähtud ka medalipreemiad

Montoni olümpiakollektsioon nimega 1918 on põnev segu sportlikust, moodsast ja mugavast disainist. Disainerid on erikollektsiooni loomisel inspiratsiooni ammutanud esimese Eesti Vabariigi aegsest rõivamoest. Monton on Eesti olümpiakoondise esindusrõivaid disaininud viimased 13 aastat. Olümpia sportlike saavutuste eel kütab tavapäraselt kirgi küsimus, kes võiks avatseremoonial riigilippu kanda?

"Ma ei julge ennustada. Pigem võib-olla sellest lähtuvalt, et kelle võistlus järgmine päev ei ole ja nagu see valik tavaliselt on käinud. Mõni julgem võtab selle endale kanda, kas autoriteetsem või hetke paremas vormis olev (sportlane), aga eeldusel, et järgmine päev pole tema võistlemise päev," rääkis selle kohta EOK president Urmas Sõõrumaa.

Eesti sportlasi peaks mängudele pääsema rohkem kui 20. EOK poolelt on sellega seoses kõige suuremad kuluallikad transport, logistika ja lisamajutus, mis peasekretäri Siim Suklese sõnul maksavad rohkem kui mitte midagi, aga vähem kui kuku pikali. Tema arvates peab sportlastele jääma võimalus võtta kaasa ka lisa taustajõudusid.

"Jutt käib tegelikult paarisajast tuhandest eurost, mida EOK sinna maksab. Tänud kultuuriministeeriumi toetusele ja meie enda sponsoritele on rahaliselt kõik kaetud. Ja mis seal salata, me oleme järgmise aasta eelarvesse näinud ette ka medalipreemiad. Kas need nüüd tulevad, vaatame siis, kui on veebruar läbi," lausus EOK peasekretär Siim Sukles.

PyeongChangi olümpia alguseni jääb veel 88 päeva.