Kalle Muuli: oli kordi, kus mul oli kirjutades pisar silmanurgas

Raamatu autorile Kalle Muulile oli see ettevõtmine üsnagi keeruline: "Minu jaoks oli raske kirjutada seda raamatut Kaia enda jutustusena. See raamat on "mina" vormis. Ma pidin kõvasti elama Kaia rolli sisse ja ütlen ausalt, et oli kordi, kui mul oli pisar silmanurgas seda raamatut kirjutades."

Muuli sõnul jäeti raamatust välja seigad, mis ei puudutanud Kaiat kui avaliku elu tegelast või tennisisti ning oleks kellelegi lihtsalt kollast huvi pakkunud. Muuli sõnul on kõik raamatusse jõudnud intiimsed seigad otseselt seotud Kanepi tennisekarjääriga ning seetõttu need ka avalikuks tehti.

"Ma ei teadnud alguses, mis seal päevikutes täpselt on. Seal oli 30-40 paksu kladet, tihedat käekirja täis. Ma mõtlesin, et kui tuleb kusagil ette, et avastan dopingu tarvitamise, mis ma siis teen? Kas ma jätkan selle raamatu kirjutamist või jätan pooleli? Õnneks ma seda otsust ei pidanud tegema, kuigi uurisin läbi kõik ravimite nimetused, mis seal kirjas olid," selgitas Muuli.

"Seal raamatus on palju asju, aga esmalt Kaia tahtejõud ja visadus. Kümneid või sadu kordi võis ta pikali kukkuda, aga tõusis alati püsti. See on uskumatu, millise tahtejõuga inimene ta on. Aga ka seda, kuidas ei peaks ühe noore sportlasega käituma. Tal oli väga palju üleelamisi ja võib-olla oleks ta karjäär veel edukam olnud, kui ta oleks saanud targema ja rahulikuma kohtlemise osaliseks," lõpetas Muuli.